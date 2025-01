Faustão permanece internado em hospital e esposa revela motivo

Fausto Silva, o tão amado e querido Faustão, continua internado em um hospital em São Paulo. O apresentador foi hospitalizado em dezembro do ano passado para tratar uma infecção. De acordo com Luciana Cardoso, sua esposa, o comunicador receberá alta ainda neste final de semana.

"Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana", afirmou a esposa Luciana Cardoso, em nota divulgada na grande mídia. Em agosto de 2023 o apresentador passou por um transplante cardíaco.

De acordo com a Central de Transplantes do Estado, Faustão ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração. Após a família do paciente, que ocupava o primeiro lugar, recusar o órgão, o apresentador foi contemplado com a doação, já que era o segundo da espera.

Vale lembrar que o doador foi um jogador de futebol de Várzea. Ele morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O homem sonhava em ser atleta profissional e chegou a fazer testes em grandes times, como o clube do Palmeiras.

Nas redes sociais, a torcida pela recuperação do famoso é grande. "Faustão, meu ídolo, você sair dessa!", escreveu um usuário. "Tomara que dê tudo certo, e essa luta acabe", desejou outro. "Orando, e pedindo a Deus por sua vida, meu querido", escreveu mais um.