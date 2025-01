BBB 25: participante faz xixi no chão da cozinha e web detona

Quem nunca fez xixi nas calças que atire a primeira pedra! A festinha, na última quarta-feira (22), deixou os participantes animados além da conta. Tanto que a "Pipoca", Camila, não conseguiu segurar a emoção e fez xixi no chão da cozinha em plena rede nacional.

Após exagerar na dose, a sister caiu na gargalhada com outros brothers no meio do cômodo. Na ocasião, a trancista precisou ser ajudada por Thamiris, sua dupla, que usou um pano de chão para secar a urina. Apesar do momento de descontração, Camila virou assunto dentro e fora da casa.

"Logo na cozinha?", indagou um usuário. "Há quem ache bonito, não é meu caso", escreveu outro. "Gente, sei lá, né! Parece uma 'forçação' pra chamar a atenção", comentou mais um. "Não julgo, tinha uma amiga que ela ria e se mijava. Uma vez no meio da rua fiz uma piada, ela se encolheu todinha pra rir e se mijou no meio da rua", escreveu outro.

Vale lembrar que qualquer atitude diferente dentro da casa pode virar motivo para votação. No último domingo (19), a dupla formada por marido e mulher, Marcelo e Arleane, foi a primeira eliminada do programa.

Em entrevista com Tadeu Schmidt, Marcelo lamentou a saída precoce do reality. "Se eu tivesse adotado um comportamento na minha, amor e tal, eu poderia estar lá junto com Arleane ainda", confessou o ex-BBB.