BBB25 amarga audiência e Globo acende alerta vermelho

Volta, Boninho! Parece que a 25ª edição do Big Brother Brasil tem deixado a desejar para a alta cúpula da rede Globo. Com os números baixíssimos em comparação ao último ano, o programa registrou uma queda de 25% na nova temporada.

Dentre os fatores que contribuíram para o péssimo desenvolvimento da atração está a má fase da novela "Mania de Você". A 25ª edição do Big Brother Brasil cravou apenas 16,0 pontos na Grande São Paulo entre 13 e 19 de janeiro deste ano.

Além disso, internautas associam o mau desempenho do programa à saída do Big Boss. Em agosto de 2024, Boninho encerrou com o trabalho na rede "Plim Plim". Após 40 anos de casa, o diretor de realities da emissora se despediu do público em um longo texto publicado em seu perfil do Instagram.

"Boninho faz muita falta", lamentou um usuário. "A maioria das pessoas são desinteressantes de assistir", pontuou outro. "Não tem nada a ver com a novela. Novela está ruim, mas o BBB 25 está péssimo. Sem condições, se não tomarem uma providência é só ladeira abaixo", alertou mais um.

Vale ressaltar que a frente do posto de "Diretor de Gênero Reality", cargo responsável pelo comando de todos os realities do canal, está Rodrigo Dourado, que já atuava como diretor artístico do BBB e do "Estrela da casa".