Sertanejo Hugo faz mudança radical na aparência e web reage: 'Gretchen?

O sertanejo Hugo, que faz dupla com Tiago, surgiu diferente, nesta sexta-feira (24). O cantor de 42 anos decidiu usufruir dos procedimentos estéticos e investiu na harmonização facial. Além do rosto, em 2024, o artista realizou uma lipoaspiração.

O novo visual, no entanto, gerou grande repercussão na web. Após publicar uma foto com o antes e depois, Hugo foi bastante criticado. "Perdeu os traços de homem. Está a cara da Gretchen", disse um usuário. "Fez a transição também?", comentou outro. "Gente, mudou para pior. Horrível!", opinou mais um.

Relembre famosos que também fizeram harmonização facial

O sertanejo não é o único a se render à mudança no rosto. Alguns famosos também optaram pela harmonização facial. Vale ressaltar que o procedimento estético usa ácido hialurônico combinado com toxina botulínica, não é cirúrgico e faz o alinhamento de ângulos da face.

Stenio Garcia, aos 91 anos, fez a transformação. "Estou com a autoestima elevada! Me sinto 15 anos mais jovem", garantiu o ator após realizar o procedimento. Além do veterano, o cantor MC Daniel também não resistiu. Nas redes sociais, o músico admitiu a mudança. "Podia mentir para vocês, mas prefiro assumir. Fiz procedimento, sim, estava me incomodando. ", disse ele em sua rede social.

Quem também investiu no preenchimento foi Valesca Popozuda. A cantora fez harmonização facial e preenchimento labial em junho de 2024. Segundo Valesca, ela optou por fazer uma mudança mais leve sem "muita transformação".