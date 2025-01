Amanda Kimberly rebate críticas e deixa recado afiado

Amanda Kimberly se revoltou na web, nesta sexta-feira (24). Em seu perfil do Instagram, a modelo rebateu as críticas de alguns internautas sobre as suas postagens na plataforma. A mãe de Helena, filha do jogador Neymar deixou claro que continuará com as suas publicações.

“Eu nunca falei que era ‘discreta’, isso foi criado por vocês (fakes) que começaram a me acompanhar agora. Estamos em uma plataforma onde se compartilha fotos e vídeos, não entendo o desespero de vocês quando faço uma postagem, na verdade eu até sei hahaha. E obrigada pelo tempo dedicado a cuidar da minha vida, no fim das contas, isso também gera engajamento para mim!”

Vale lembrar que a moça vem sofrendo inúmeros ataques na web. Recentemente, Amanda rebateu sobre os boatos de que foi amante de Neymar: "Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos para mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros", iniciou.

"No meu caso, estava solteira desde janeiro de 2023. Faço questão de colocar isso para a galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex-parceiro", disse.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da moça: "O sobrenome dela é 'Mãe da filha do Neymar'. Todos os dias o nome dele está nas páginas de fofoca, para dar engajamento para essa mulher", disparou um usuário. "O engajamento é a filha ter pai famoso", escreveu outro. "Quem sempre disse que ela era discreta foram os próprios fãs dela. Que bom que ela mesmo desmentiu isso", pontuou mais um.