Rodrigo Faro sofre derrota na Justiça envolvendo polêmica com morte de Gugu

Rodrigo Faro sofreu uma nova derrota na Justiça, nesta sexta-feira (24). O caso envolve a polêmica homenagem que o apresentador fez no seu programa em tributo ao eterno Gugu Liberato. Em setembro de 2023, o famoso processou um veículo de comunicação que reproduziu o episódio na grande mídia.

Na Justiça, Rodrigo Faro acusava o veículo de propagar fake news a seu respeito após uma matéria que falava sobre a homenagem feita por ele ao ex-colega de profissão. Durante o processo, Faro questionou o conteúdo e pediu a remoção do link da matéria feita pelo site.

Além disso, o apresentador exigiu uma indenização de R$ 15 mil. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o caso foi sentenciado. Na decisão, o juiz entendeu que não há a necessidade de retirar a matéria. Ele ainda indicou não ser cabível a reprovação de um material que é, de fato, verdadeiro.

Para quem não acompanhou, em 2019 Rodrigo Faro foi detonado nas redes sociais após ser flagrado perguntando sobre a audiência do programa "Hora do Faro" no momento em que homenageava Gugu Liberato (1959-2019). "Como é que tá a audiência?", teria dito ele.

Em sua defesa, o comunicador se pronunciou. "A gente vive disso [de ibope], não tem jeito. Faz parte! Tudo na vida a gente tem que ter a humildade pra ouvir. Acho que essa é a melhor lição que a gente tira de tudo. Eu tenho Deus comigo, sei assimilar uma crítica, entender e tocar a vida. Pedir desculpas a quem se ofendeu e ok", disse.