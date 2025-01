João Hadad é detonado na web ao assumir namoro 1 ano após morte de noiva

O viajante João Hadad está sendo massacrado na web desde que assumiu um relacionamento com Any Borges. Pouco tempo depois da morte da ex-noiva, Luana Andrade, com quem se relacionou durante dois anos, o influenciador compartilhou registros com a influenciadora.

"Cheguei agora da academia e encontrei a Any triste e chorando. Agradeço de coração a todos vocês que mandam energia boa para nossa relação e torcem por nós. Para aqueles que passam por aqui para deixar comentários baixos e desnecessários, eu só desejo muita luz e amor no caminho de vocês", escreveu.

Na sequência, João teceu elogios à namorada. "Any é uma menina doce, parceira, trabalhadora e uma excelente mãe. Ela é incrível e eu sou muito grato a Deus por colocar uma pessoa na minha vida que honra a minha história", afirmou.

Por fim, o rapaz fez um apelo aos críticos e tentou colocar um ponto final nos ataques: "Por favor, parem com esses comentários ridículos! Não merecemos isso."

Para quem não acompanhou, Luana morreu após realizar um procedimento estético. A ex-assistente de palco sofreu uma parada cardíaca enquanto realizava uma lipoaspiração na perna. No último dia 21, a modelo completaria 31 anos.