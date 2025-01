Bilheteria de ‘Ainda Estou Aqui’ dobra e filme tem recorde de exibição

Indicado ao Oscar 2025, o filme "Ainda Estou Aqui" bate recorde nas bilheterias. O longa de Walter Salles concorre aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres. O filme tem se destacado com sessões lotadas nos Estados Unidos e Portugal.

Em cartaz nos cinemas, a produção arrecadou R$ 5,32 milhões de reais em entradas no exterior. Para quem não acompanhou, a história foi baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e se passa no Rio de Janeiro, na década de 70.

O enredo foi criado em meio à ditadura militar, e conta a história de Eunice, mãe de cinco filhos. Na trama, Eunice busca incansavelmente por respostas após o seu marido, Rubens, ser levado por policiais à paisana e desaparecer.

Além de Fernanda Torres, o elenco conta com grandes nomes da dramaturgia brasileira: Fernanda Montenegro, Selton Mello, Maeve Jinkings, Antonio Saboia, Humberto Carrão e Marjorie Estiano. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o sucesso do filme brasileiro.

"Resultado de um trabalho extraordinário do Walter, Selton e nossa amada Fernanda!", escreveu um usuário. "Que maravilha! É bom ver nosso país sendo valorizado e saindo em boas notícias", comentou outro. "Eu assisti de novo e estou até agora impactada com esse filme", comentou mais um.