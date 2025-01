Selena Gomez cai aos prantos após Donald Trump deportar mexicanos

Selena Gomez deixou milhões de seguidores preocupados, na tarde desta segunda-feira (27). Nos Stories do Instagram, a cantora surgiu aos prantos enquanto lamentava a deportação em massa de imigrantes mexicanos dos Estados Unidos, desde a posse de Donald Trump.

Na ocasião, a atriz aparece com uma roupa preta, cabelo preso e chorando enquanto diz: "Eu só queria dizer: me desculpem... o meu povo está sendo atacado, as crianças. Eu não entendo. Me desculpem, eu queria poder fazer algo, mas eu não consigo. Eu não sei o que fazer. Eu tentei de tudo, eu juro".

A artista, conhecida por interpretar Alex Russo na série teen da Disney "Os Feiticeiros de Waverly Place", lamentou as novas políticas anti-imigração do presidente. Para quem não conhece, Selena Gomez é descendente de imigrantes que atravessaram a fronteira na década de 1970.

Em depoimento, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou que mais de 4 mil pessoas foram deportadas dos Estados Unidos entre os dias 20 e 26 de janeiro, sendo que “a grande maioria” era de nascidos em solo mexicano.

Para quem não acompanhou, Trump já havia antecipado o que seria feito em seu governo em relação aos imigrantes. "Toda entrada ilegal será imediatamente interrompida e iniciaremos o processo de devolução de milhões e milhões de estrangeiros criminosos aos locais de onde vieram", declarou Donald.