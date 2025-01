Ex-BBB Pitel é flagrada rodeada de seguranças, mas público ignora

A ex-BBB Giovanna Pitel marcou presença no Festival de Verão de Salvador no último fim de semana e chamou atenção por um detalhe inusitado. Para garantir sua segurança, a influenciadora contratou mais de 20 seguranças para acompanhá-la durante o evento.

Apesar da proteção reforçada, registros nas redes sociais mostram que o público aparentemente ignorou a presença da influenciadora. Mesmo diante da situação constrangedora, Pitel aproveitou o “vale night” dado pelo marido, Weslley Toledo, com quem mantém um relacionamento há mais de 10 anos.

Giovanna vive um relacionamento aberto, mas com algumas regras definidas. Em entrevista, comentou sobre sua noite sozinha no festival: “Não, gente. Vamos organizar! Que as coisas (aqui) é organizada!”, brincou a alagoana, dando a entender que há limites em seu casamento aberto.

O episódio em que a influenciadora foi ignorada pelo público não passou despercebido pela internet. Vídeos que mostram Giovanna cercada de seguranças, enquanto os presentes no evento sequer reagiam à sua presença, viralizaram e geraram uma onda de comentários.

“Tem pobre que nem ficando rico deixa de ser pobre”, alfinetou uma internauta. “A pessoa não aguenta ver uma vergonha que já quer passar”, disparou outra. “Se no Festival de Verão teve 20 seguranças, no Carnaval vai ser um camarote só dela”, brincou um terceiro, em tom de ironia.