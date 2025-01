Claudia Leitte pode ser barrada de realizar shows no Carnaval da Bahia

A polêmica envolvendo Claudia Leitte e a música "Caranguejo" continua rendendo. O Instituto De Defesa Dos Direitos Das Religiões Afrobrasileiras (Idafro) entrou com uma ação no Ministério Público da Bahia, nesta quinta (30), para que a prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia anulem a contratação de shows da artista na região.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o pedido foi enviado à juíza Lívia Santana e Sant'Anna Vaz, da Promotoria de Justiça Especializada no Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Caso a petição seja aceita pelo MP-BA, Claudia Leitte poderá ser proibida de cantar no Carnaval de Salvador recebendo dinheiro de verbas públicas.

Para quem não acompanhou, o imbróglio começou durante um show. A artista resolveu substituir a frase "Saudando a rainha Iemanjá" por "Eu canto meu Rei Yeshua". O caso ganhou grande repercussão e Claudia chegou a ser acusada de racismo. No entanto, ela se pronunciou sobre as acusações.

"Esse é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem os jogar ao tribunal da internet. É isso", declarou.

Após o momento viralizar na grande mídia, o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) e a mãe de santo Jaciara Ribeiro formalizaram a denúncia contra a artista. A famosa foi acusada de racismo religioso ao Ministério Público.