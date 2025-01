Fernanda Torres X Demi Moore: quem leva o Oscar de 'Melhor Atriz'?

Quem será que leva? A disputa entre Fernanda Torres e Demi Moore, para o Oscar 2025, deve ser acirrada. De acordo com o site IndieWire, a brasileira e a norte-americana são as favoritas na categoria de "Melhor Atriz".

No entanto, alguns fatores são cruciais para a decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Fernanda Torres, que recebeu o Globo de Ouro no início do mês, tem se destacado com sua performance em “Ainda Estou Aqui”, uma atuação considerada um dos pontos primordiais do longa.

Além disso, Fernanda Torres, famosa por interpretar seus papéis cômicos na televisão e no cinema, é a segunda brasileira, depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, a ser indicada ao Oscar. A matriarca esteve representando o Brasil em 1999, pelo seu brilhante papel no filme "Central do Brasil".

Entretanto, Demi Moore tem conquistado o favoritismo pela sua atuação em “A Substância”. A artista foi considerada por muitos telespectadores como uma possível vencedora da categoria, especialmente após seu discurso de vitória no Globo de Ouro 2025.

Vale lembrar que a 97ª edição da cerimônia, que celebra e reconhece os melhores profissionais do cinema, está marcada para o dia 2 de março, às 20h, nos Estados Unidos. Quem também disputa a mesma categoria são: Mikey Madison (por "Anora"), Karla Sofía Gascón (por "Emilia Pérez") e Cynthia Erivo (por "Wicked").