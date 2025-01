Foto inédita de Marília Mendonça viraliza e fãs reagem

A eterna Marília Mendonça teve uma foto inédita compartilhada na web, na tarde desta quinta-feira (30), e o público logo reagiu. Além do registro, a stylist de confiança da sertaneja, Flavia Brunetti, dividiu com os seguidores uma declaração dedicada à artista.

"Hoje, a saudade bate forte, especialmente ao relembrar momentos emocionantes que vivemos no backstage. Estar 7 anos ao lado dela nesse processo de construção de imagem, cuidando das escolhas de figurino e apoiando nos momentos de preparação, foi uma experiência de conexão que nunca tive igual com outro artista", disse Flavia no post originalmente publicado no LinkedIn.

De acordo com a profissional, a postagem foi uma forma de celebrar o Dia da Saudade, comemorado no dia 30 de janeiro. No registro, Mendonça aparece usando um vestido de gala repleto de brilhantes escolhido pela própria stylist.

Na ocasião, Flavia Brunetti ressaltou a importância de vestir uma estrela da música brasileira, como Marília Mendonça. "Cada peça que escolhi tinha um significado para Marília brilhar nos palcos", escreveu a designer de moda.

E seguiu com as declarações. "A saudade é inevitável, mas também é um lembrete de como o trabalho realizado com tanto carinho pode impactar tantas vidas. Ainda recebo mensagens diárias dos fãs. [...] O talento dela continua vivo na minha memória. Ouço sua voz me chamando todo dia. Marília, um brinde, mais um brinde nosso, dessa vez à saudade!", concluiu.

Web reage a foto de Marília Mendonça

Em pouco segundos, a postagem já recebeu mais de dez mil curtidas. Os internautas e fãs reagiram com emoção ao registro. "Guardada a 7 chaves no nosso coração", escreveu um usuário. "Maior ícone da música sertaneja brasileira", comentou outro. "Tem horas que eu fico pensando: parece que ela nem se foi", disse outro.