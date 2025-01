Após demissão de Rdorigo Bocardi, Sabina Simonato assume o 'Bom Dia SP'

Rodrigo Bocardi não faz mais parte do Bom Dia São Paulo. O jornalista foi desligado da Globo nesta quinta-feira (30) por descumprimento de normas éticas da empresa. Como já é praxe, a emissora não comenta questões de compliance.

A partir desta sexta-feira (31) a jornalista e apresentadora Sabina Simonato assumirá o telejornal matinal de forma interina. Além disso, no sábado (1º), ela estreia no Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira.

Na Globo desde 2010, Simonato atuou como repórter e também cumpria como apresentadora eventual em diversos telejornais, incluindo o “Bom Dia São Paulo” e o “SP1”. Agora, ela substituirá Bocardi nas manhãs.

Com 25 anos na emissora, Rodrigo Bocardi começou como editor de texto do SPTV – 2ª edição (atual SP2), em 1999. Além disso, desde 2016, fazia parte da escala de apresentadores do Jornal Nacional e chegou a ser cotado como possível substituto de William Bonner.

Até o momento, o jornalista ainda não se pronunciou sobre sua saída repentina da emissora. Na internet, curiosos especulam o motivo do desligamento: “uma pena, pois ele é um ótimo apresentador”, comentou um seguidor.