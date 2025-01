Rodrigo Bocardi: Vídeo polêmico de âncora em transmissão ao vivo viraliza

A demissão do jornalista Rodrigo Bocardi pegou o público de surpresa na noite da última quinta-feira (30). Após 25 anos, o âncora do "Bom Dia São Paulo" foi desligado por "descumprir normas éticas" da TV Globo. Com a repercussão do caso, um vídeo polêmico do âncora voltou a viralizar.

O episódio aconteceu em fevereiro de 2020, enquanto a emissora transmitia ao vivo o repórter Tiago Scheuer, em uma estação de metrô em São Paulo. Após abordar Leonel, um jovem negro, que estava indo ao Clube Pinheiros — um dos redutos da elite paulistana — Bocardi questionou se o rapaz estava a caminho do polo aquático para “pegar bolinha de tênis”, referindo-se aos gandulas do local.

No entanto, Lionel, que era atleta do clube, corrigiu o âncora, que se mostrou constrangido com a situação e se desculpou. A gafe repercutiu de forma negativa para o profissional. Na ocasião, Rodrigo foi duramente criticado e chegou a ser acusado de racismo.

Em sua defesa Bocardi se pronunciou: “Muito triste a acusação de preconceito. Eu pratico tênis no Clube Pinheiros. Os jogadores de tênis não usam uniformes, mas os pegadores/rebatedores, sim: uma camiseta igual a do Leonel, com quem tive o prazer de conversar hoje.

Ao vê-lo com a camiseta que vejo sempre, todos os dias, pegadores/rebatedores de todas as cores de pele, pensei que fosse um deles. Não frequento outras áreas do clube onde outros esportes são praticados. E não sabia que a camiseta era parecida. Se soubesse, teria perguntado em qual área ou esporte trabalhava ou treinava. Nunca escondi minha origem humilde.