Protagonista de Emilia Pérez é exposta por publicações xenofóbicas

Após a polêmica fala de Karla Sofía Gascón, protagonista do filme ‘Emilia Pérez’, sobre Fernanda Torres, internautas resgataram tuítes antigos da espanhola e a acusaram de xenofobia, islamofobia e racismo nas redes.

Em polêmica anterior envolvendo a protagonista, Sofía alegou em uma entrevista que a equipe de Fernanda estaria a atacando e ao filme “Emilia Perez”, que também concorre ao Oscar. Com isso, a atriz estaria violando uma regra da premiação, mas, em nota, foi informado que ela não violou e que continuará na disputa.

Entretanto, de uns dias para cá, internautas resgataram posts extremamente problemáticos de Sofía Gascón. Em um, ela reclama sobre a presença de muçulmanos na Espanha: “Perdão, é impressão minha ou cada vez há mais muçulmanos na Espanha? Cada vez que vou buscar minha filha na escola há mais mulheres com os cabelos cobertos e as saias baixas até os calcanhares. Talvez, no ano que vem, em vez de inglês tenhamos que ensinar árabe… e um cordeiro”, diz.

Em outro, de 2016, Karla afirma: “É hora de ousar ir a qualquer país árabe. Invasão total planejada do Ocidente enquanto eles astutamente expulsam os infieis”, comentou ela em um tuíte antigo divulgado por internautas.

Para fechar, uma declaração da atriz sobre os Oscar: “Cada vez mais o Oscar se parece uma entrega de prêmios de cinema independente e de cinema reivindicativo, não sabia se eu estava vendo um festival afro-coreano, uma manifestação BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam) ou o 8M. Além de uma gala feia. Faltou dar um prêmio para o curta do meu primo, que é manco”, escreveu.