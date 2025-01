Xuxa revela que vai lançar ‘Só Para Baixinhos 14’

Em entrevista ao ‘Mais Você’, Xuxa revelou que vai lançar o ‘Xuxa Só Para Baixinhos 14’ em março deste ano e descartou planos de aposentadoria, como estava sendo comentado pelas redes sociais.

Em meados de outubro do ano passado, a apresentadora até publicou um registro nas redes sociais em que aparece reunida com as Paquitas Andrea Veiga, Tatiana Maranhão e Lana Rhodes. O momento ocorreu durante as gravações do XSPB 14.

A apresentadora ainda confirmou que haverá uma turnê intitulada “O Último Voo da Nave” e descartou planos de se afastar dos holofotes: “As pessoas estão achando que eu vou me aposentar, mas não é isso não, tá gente?”, disse.

Além disso, Xuxa também falou sobre sua nova série no Fantástico, 'Deu Petch', sobre adoção de animais, que estreia neste domingo (2). O projeto, dividido em quatro episódios mostra o processo de resgate a animais abandonados.

Para completar, na entrevista, ela também aproveitou o momento para comemorar seu retorno a emissora: "Estou voltando para casa", disse a eterna Rainha dos Baixinhos sobre o retorno à Rede Globo depois de 11 anos.