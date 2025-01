Nova carta psicografada de Eliza Samudio revela detalhe macabro de assassinato

O crime que chocou o país em 2010 envolvendo o goleiro Bruno e a morte da modelo Eliza Samudio continua causando grande comoção no público. Entretanto, por meio de uma carta psicografada através da sensitiva, Chaline Grazik, detalhes envolvendo o assassinato da jovem foram desvendados.

Na mensagem, a médium revelou que recebeu um suposto recado da modelo. “Justiça seja feita, e os culpados apareçam. Eu não tive culpa. Culpa nenhuma. Eu estava apaixonada, achando que tudo era um mar de rosas", iniciou a vidente.

Após quase 15 anos da barbaridade, o corpo da estudante continua desaparecido. Na carta, Eliza teria feito um alerta de onde estaria enterrada. "Eu não sabia que ia ser assim. Eu estou lá. Os meus restos estão lá. Já falei, já”, revelou Eliza Samudio.

“Ainda não encontrei a luz. Já pedi ajuda para o mundo inteiro. Então, agora eu vou movimentar as águas de outro jeito. Meu filho precisa saber que a mãe dele morreu covardemente. E os culpados? Como estão? Ninguém vai fazer nada? Ninguém vai ajudar? Eu era bonita. Tinha toda uma vida pela frente e muitos sonhos”, concluiu Eliza Samudio na suposta mensagem psicografada.



Para quem não acompanhou, a modelo de 25 anos desapareceu em 4 de junho de 2010 e foi considerada morta após suspeitos assumirem o assassinato. Eliza Samudio viveu um affair com o goleiro Bruno Fernandes, com quem teve um filho, Bruninho, hoje goleiro do Botafogo. Bruno, no entanto, foi considerado culpado e condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.