Ana Castela conta detalhes sobre vida amorosa após cantada de Anitta

Ana Castela parece que está fechada para um novo romance. Após receber uma cantada de ninguém menos que Anitta, a artista desabafou sobre a vida amorosa. Durante uma entrevista, a cantora rebateu as críticas que vêm recebendo na web sobre a sua solteirice.

Após ser questionada sobre a vida amorosa Ana respondeu. "Eu estou tranquila, estou na minha, estou em paz. Hoje em dia, todo homem que aparece do meu lado, vocês estão falando que eu tô beijando, não aguento mais, chegou do meu lado, [os fãs falam] 'tá beijando', não é isso". disse em entrevista ao portal Léo Dias.

A jovem de 21 anos, sucesso no mundo sertanejo, ainda revelou que está focada na sua carreira, e por essa razão, não consegue parar na própria casa. "Estou trabalhando muito, não estou parando na minha casa".

Vale lembrar que Ana compartilhou recentemente um carrossel de fotos em seu perfil do Instagram. As imagens repercutiram entre os fãs e o comentário de Anitta chamou a atenção do público. "Namora comigo, nunca te pedi nada", disparou a funkeira.

Para quem não acompanhou, Ana Castela namorou o cantor Gustavo Mioto por cerca de dois anos. Eles terminaram o namoro pela terceira vez em dezembro de 2024. O relacionamento dos dois artistas foi marcado por idas e vindas.