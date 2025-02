Império Serrano e mais escolas perdem fantasias do desfile em incêndio

Um grande incêndio atingiu na manhã desta quarta-feira (7) um prédio em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h39 para conter as chamas na sede da Maximus Confecções, localizada na Rua Roberto Silva, 145. Seis quartéis atuam no combate ao fogo, que ameaça a produção das fantasias para o Carnaval de 2025.

No local, estavam os figurinos das escolas de samba Império Serrano e Unidos da Ponte, ambas da Série Ouro do carnaval carioca. Em nota, o Império Serrano lamentou profundamente o ocorrido e destacou que toda sua produção estava no prédio. “Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos”, declarou a escola.

A Unidos da Ponte também lamentou o incidente e reforçou que todas as fantasias para o desfile deste ano na Marquês de Sapucaí estavam na fábrica. “É de extrema importância garantir a segurança de todos que estavam presentes no local”, afirmou a agremiação.

O incêndio também afetou a União do Parque Acari, que confirmou que algumas de suas alas estavam sendo produzidas na Maximus Confecções. O presidente da escola, Carlos Eduardo, manifestou solidariedade às coirmãs atingidas. “A escola se solidariza com as coirmãs afetadas por essa tragédia e oferece seu total apoio neste momento difícil”, declarou.

Até o momento, 17 pessoas foram resgatadas e há relatos de feridos no local. As autoridades seguem no local para o combate ao incêndio e as causas do ocorrido ainda não foram encontradas ou divulgadas até o momento.