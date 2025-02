Em casa, Preta Gil revela que passará por mais quimioterapia

Preta Gil finalmente recebeu alta hospitalar, mas já informou aos fãs e seguidores que passará por um novo ciclo de quimioterapia. Durante a madrugada desta quarta-feira (12), a artista usou os stories do Instagram para compartilhar como tem sido sua adaptação fora do hospital.

"Finalmente deitada na minha cama, não estou nem acreditando. Cheguei em casa, tinha mesinha de bolo, de brigadeiro, que meus amigos fizeram. A gente jantou, comi dois brigadeiros, uma delícia. Estou em casa, me adaptando. Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo. Minha cama é alta demais. Como eu deito? Como eu fico? Como me posiciono? No hospital estava tudo no esquema", relatou.

Ela também destacou a importância dessa nova fase: "No hospital, era só tomar um remédio na veia que melhorava. Tudo isso requer paciência, e a vinda para casa é uma etapa muito importante. Agora começa uma nova fase de reabilitação, de preparação para meu corpo ficar bom para a nova jornada de quimioterapia. Então, não acabou. É só uma fase. É um momento importante que venci", acrescentou.

A artista recebeu alta no mesmo dia e celebrou a conquista com uma publicação nas redes sociais. "Finalmente estou de alta, depois de 55 dias internada no hospital após minha cirurgia! Foram quase dois meses lutando e sem nunca deixar de acreditar!", escreveu.

No vídeo compartilhado, Preta caminha pelo corredor do hospital enquanto recebe aplausos dos profissionais responsáveis por seus cuidados. Com balões amarelos nas mãos, eles celebram sua alta, e a cantora os abraça antes de seguir adiante.