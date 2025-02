BBB25: Maike arma plano para eliminar Aline e Diogo

Em uma conversa sobre o jogo, Maike sugeriu que Diego e Aline enfrentassem um Paredão com participantes fortes para aumentarem as chances de eliminação. "Diego e Aline tinham que ir com alguém forte", afirmou ele, destacando que a escolha dos adversários pode ser decisiva.

João Gabriel demonstrou confiança no grupo e afirmou acreditar que estão bem vistos pelo público. "Eu sinto que nóis tá de boa lá fora. Ninguém cancela os outros assim", disse ele, reforçando que nenhum deles teria cometido erros graves dentro do jogo.

A discussão também envolveu a necessidade de vencer a próxima Prova do Líder para garantir o controle das indicações. João Gabriel apontou que, caso Diogo não seja indicado diretamente, pode acabar sendo o mais votado pela casa. "Nós tem que ganhar o Líder", alertou.

O grupo avaliou possíveis alianças para direcionar votos e cogitou contar com Dona Vilma para fortalecer sua estratégia. Segundo João Gabriel, conseguir ao menos cinco votos seria o ideal para garantir vantagem na disputa.

Com o jogo cada vez mais afunilado, as movimentações estratégicas prometem intensificar as rivalidades dentro da casa, e a formação do próximo Paredão pode mudar completamente o rumo da competição. Uma coisa é certa, os próximos paredões serão acirrados.