BBB25: Sem saber da perda, sisters falam da gravidez de Lexa

Sisters comentam sobre Lexa no BBB - (crédito: Reprodução Instagram/TV Globo)

Enquanto tentavam adivinhar qual seria a atração do show da próxima sexta-feira (14), os brothers mencionaram a cantora Lexa. Sem saber da perda do bebê, Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa especularam que a cantora deveria estar com um barrigão.

Na academia, Dani comentou: "Lexa podia vir". Em resposta, Gracyanne Barbosa opinou que a artista deveria estar com a barriga enorme da gravidez: "Ela deve estar com um barrigão". Dani, por sua vez, pontuou que a cantora deva estar linda. "Deve estar tão linda", ressaltou.

Para quem não acompanhou, Sofia, filha prematura de Lexa, morreu três dias depois do nascimento. A artista foi diagnosticada com pré-eclampsia. Na ocasião, ela precisou fazer um parto prematuro na 25ª semana. A pequena não resistiu e veio a óbito no último dia 5 de fevereiro.

Nas redes sociais, Lexa publicou uma carta aberta para os seguidores se despedindo da herdeira. "Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida."

"Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada! Uma pré eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", escreveu a famosa.