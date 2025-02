BBB25: Vinícius toma punição gravíssima após danificar equipamento

Vinícius resolveu ajudar a amiga e acabou prejudicando toda a casa. O brother tentou cortar as tranças de Aline e acabou confundindo com o cabo do microfone. O acidente custou caro para toda a casa. O baiano perdeu 500 Estalecas no mesmo instante.

No banheiro, Aline Patriarca pediu para que o amigo a ajudasse com o corte das tranças para mudar de visual. Entretido com a conversa, Vinícius cortou o cabo do microfone da sister. Desacreditada, Camilla conferiu o que de fato aconteceu e certificou que o aparelho foi danificado.

Após o acidente, Vinícius demonstrou preocupação com o castigo que poderia levar. Guilherme, por sua vez, tranquilizou o brother. "Todo mundo sabe que foi sem querer", comentou. Joselma também opinou sobre o episódio. "O pobre do Vinícius agora ficou liso. No VIP, mas sem dinheiro", disparou.

Vale lembrar que o baiano foi privilegiado com o VIP da semana após apertar o botão misterioso e participar de um dinâmica valendo a imunidade. Ele também precisou vetar um participante da Prova do Líder, que acontecerá na próxima quinta-feira (27).

Maike e Vilma foram os escolhidos pelo jogador e estão fora da atividade mais cobiçada pela casa. "Parabéns, você cumpriu a tarefa. Você está no VIP, vai vetar uma pessoa da Prova do Líder e ganhou a tão sonhada imunidade", disse o novo Big Boss.