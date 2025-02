Morre famosa atriz de Gossip Girl, aos 39 anos

Michelle Trachtenberg foi encontrada morta, nesta quarta-feira (26), em um apartamento luxuoso de Nova York. A atriz de 39 anos ficou conhecida por interpretar Georgina Sparks em "Gossip Girl". A causa da morte está sob investigação da polícia local.

De acordo com informações do "The Post", Michelle Trachtenberg foi encontrada pela mãe, por volta das 8h da manhã, no famoso complexo "One Columbus Place". A famosa passou recentemente, por uma transplante no fígado, investigadores acreditam que a artista tenha morrido de causas naturais.

A atriz começou a carreira ainda na infância. Ela atuou na série "As Aventura de Pete&Pete", transmitido pela Nickelodeon. Após estrelar no filme "Eurotrip - Passaporte para a confusão" e a série "Buffy: A Caçadora de Vampiros", a carreira Trachtenberg alavancou no meio artístico.

No entanto, Michelle ganhou destaque mesmo foi com o papel Georgina Sparks, na série de romance "Gossip Girl". Trachtenberg interpretava uma menina rica moradora de Nova York. A jovem chegou a ser considerada a vilã da trama.

Nas redes sociais fãs lamentaram o ocorrido. "Descanse em paz. Você sempre foi um grande apoio para os artistas e era um grande talento. Todos sentiremos sua falta", escreveu um usuário. "Ficamos com o coração partido ao ouvir a notícia. Que você fique com Deus", desejou mais um. "NYC nunca mais será a mesma sem você. Nossa queen! Savana e Spedvana. Descansa em Paz, GG", comentou mais um fã.