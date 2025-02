Anitta mostra decoração luxuosa durante tour pela nova mansão no Rio; Veja

A mansão dos sonhos existe e já tem dono, ou melhor, dona: Anitta! A Poderosa abriu as portas da sua nova residência e mostrou o resultado de muito trabalho e dedicação durante uma tour que realizou para a revista "Casa Vogue". O imóvel é cercado pela mata da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A mansão de 1.5 mil² foi projetada pelo Studio Roca. Anitta além de bom gosto, contou que ideia não faltou para a construção do imóvel. "Bem-vindos. Essa entrada eu costumo dizer que eu me sinto em uma galeria de artes. Porque a ideia era ter esse espaço clean, esse espaço mais amplo", detalhou ela apresentando a entrada da casa.

Larissa Machado, nome de nascimento da artista, revelou o que representa o enorme quadro com figuras de anjos e crianças esculpidas na parede da residência. "A ideia era representar a favela, representar as minhas origens, representar de onde eu venho. As crianças, é algo que eu acredito muito no futuro. Acho que esse é o futuro do mundo", disse.

Anitta também contou que a construção da mansão foi o que mais a impressionou. A dona do hit "Envolver", disse que precisou triplicar a equipe para agilizar com as obras. "Eu tenho pressa de tudo. Sou muito controladora. Então, foi preciso muita paciência. Não tivemos nenhuma reunião, foi tudo feito pelo whatsapp, fotos vídeos", pontuou.

Na sala de jantar, a cantora revelou que precisou investir em uma mesa que coubesse toda a família. A artista também projetou um lustre em referência ao orixá Omulu. A Poderosa acredita que a homenagem possa trazer a energia da cura e bênção para as horas de refeição. Confira esses e outros detalhes no vídeo a seguir: