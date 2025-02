Claudia Leitte é vaiada em abertura do Carnaval de Salvador

A cantora Claudia Leitte enfrentou vaias de parte do público durante a abertura do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira (27), no circuito Osmar (Campo Grande). A reação negativa veio após a artista ser acusada de racismo religioso por modificar o nome de um orixá em uma de suas músicas.

As vaias aconteceram no momento em que Claudia Leitte subiu ao palco a convite de Carlinhos Brown. No entanto, enquanto uma parte dos foliões protestava, outra mostrou apoio à cantora, entoando seu nome. O episódio foi registrado em vídeos que logo se espalharam pelas redes sociais.

Para tentar amenizar o clima, seu amigo e também cantor, Carlinhos Brown, começou a cantar “Bola de Sabão”, um dos maiores sucessos da cantora desde os tempos em que liderava o grupo "Babado Novo". Porém, não obteve sucesso.

Claudia fez parte do “camarote andante”, liderado por Carlinhos Brown, que reuniu nomes como Sarajane, Ricardo Chaves, Daniela Mercury, Márcio Victor, Serginho, Gilmelândia, Felipe Pezoni e Xanddy Harmonia. O evento também contou com a presença do Olodum e de representantes de grupos de afoxé, como Filhos de Gandhy e Cortejo Afro.

A polêmica envolvendo a cantora começou depois que ela alterou a letra da música “Caranguejo” desde que se tornou evangélica. No lugar do verso original — “Saudando a rainha Iemanjá” —, Claudia passou a cantar “Eu canto ao meu Rei Yeshua”. A polêmica repecurte desde o ano passado.