Maraisa confirma fim de noivado com Fernando Mocó e revela o motivo

Chegou ao fim mais uma vez o relacionamento entre Maraisa, que faz dupla com Maiara, e Fernando Mocó. A cantora revelou, nesta quinta-feira (27), o término do noivado. Ela ainda afirmou que busca por alguém que seja compatível com as suas expectativas.

“Nem eu nem Fernando estávamos nos sentindo bem com nossa relação. A única coisa que quero dizer, é que ele seja feliz. Já teve muito falatório e brigas, merecemos seguir e encontrar pessoas que são compatíveis com nossas expectativas”, disse Maraisa em entrevista ao "Fofocalizando".

Por fim, Maraisa revelou que vai aproveitar o momento para investir na carreira e produzir muita música boa. “É ruim demais terminar. Mas se aconteceu, era para acontecer. Tudo isso vai passar, e vamos aproveitar o momento para fazer muita música boa”, concluiu.

Para quem não acompanhou, Maraisa e Fernando Mocó já foram noivos. Em 2023 eles assumiram o namoro e meses depois noivaram. O ex-casal chegou a marcar o casamento para outubro do ano passado. No entanto, em julho de 2024, anunciaram a separação.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o fim. "As irmãs que não dão certo com ninguém, alguma coisa aí tem", escreveu um usuário. "O mal de uma irmã passou pra outra foi?", comentou mais um. "Culpa do álcool", opinou outro.