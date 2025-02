BBB25: Na mira da líder Vitória, Eva e Renata mandam recado debochado

Eva aproveitou o acesso às câmeras da casa para mandar um recado descontraído para Vitória. A sister parabenizou a líder e já quis saber qual seria sua decisão no jogo. “Oi, Vi, parabéns pela liderança! A gente tá se quebrando a cabeça… Quem você vai botar no Paredão?”, questionou.

A brincadeira continuou com Renata entrando na conversa e levantando uma dúvida. “Eu ou a Eva? Estamos nos perguntando!”, disse, sugerindo que as duas podem estar na mira da líder. O clima entre as sisters foi de deboche, mas nada muito sério.

Renata ainda destacou a desvantagem de ser indicada diretamente por Vitória. “Porque você nos colocando, a gente não pode nem ir pro Bate e Volta, eu tô muito triste.” O comentário fez referência à impossibilidade de escapar da berlinda.

A liderança de Vitória gerou muitas especulações na casa. Os brothers tentam decifrar sua estratégia e entender quem pode ser seu principal alvo. No quarto do líder, Vitória colocou Eva, Renata, Dona Vilma e os irmãos.

Ainda no apê do líder, Vitória e Thamiris, que semana passada só brigavam, agora estão juntas batendo papo. A nutricionista ajuda Vitória a ensaiar seu discurso de alvo para a próxima formação de paredão, que ocorre no domingo.