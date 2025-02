Neymar revela como conquistou primeiro milhão aos 14 anos

Neymar deu o que falar ao participar do podcast Podpah na noite desta quinta-feira (27). Durante a entrevista, o jogador relembrou momentos marcantes de sua carreira no futebol e surpreendeu ao revelar quando conquistou seu primeiro milhão: aos 14 anos de idade.

O craque explicou que chegou a passar pelo Real Madrid antes mesmo de se tornar profissional. No entanto, por não se adaptar à vida na Espanha, ele expressou sua insatisfação e acabou garantindo um contrato milionário para voltar ao Brasil.

“Eu falei com meu pai: ‘Quero ir embora (do Real Madrid), quero ficar aqui não’. Chorando. Eu senti saudades do Brasil, da família. Eu tinha 14 anos”, contou Neymar. Na época, o Santos precisou desembolsar um valor significativo para trazê-lo de volta.

O jogador revelou que seu empresário, Wagner Ribeiro, tentou negociar um contrato de R$ 200 mil com o clube paulista, mas decidiu aumentar a proposta. “O Wagner foi e colocou no contrato do Santos R$ 1 milhão”, explicou Neymar.

O receio inicial era que o Santos não aceitasse a condição, mas a resposta veio rapidamente. “Meu pai ficou desesperado, achando que o Santos não aceitaria. O Marcelo Teixeira respondeu em dois minutos: ‘Ok, pode voltar para o Brasil’. Eu estava triste lá e eu voltei. Foi o meu primeiro milhão, com 14 anos”, concluiu o craque.