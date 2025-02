Preta Gil é ovacionada no Carnaval de Salvador enquanto se recupera

Após ser liberada para comparecer ao Carnaval de Salvador, Preta Gil foi ovacionada pelo público ao chegar em trio elétrico. A cantora, que passou por uma cirurgia complexa, que durou mais de 20 horas, para a retirada de seis tumores, foi completamente bem recebida pelos foliões.

Durante o evento, Preta Gil chegou a receber homenagens de outros artistas, como Ludmilla. A cantora disse ao microfone: “Minha amiga Preta Gil é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Eu quero homenagear o Fervo da Lud para você”, soltou enquanto animava o evento.

Através dos stories, Preta registrou todos os momentos da abertura do Carnaval de Salvador. Ao fundo, é possível ver os milhares de foliões ecoarem o nome da artista ao fundo: "Preta, Preta, Preta", o que a deixou bem emocionada.

Vale lembrar que, ela foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e chegou a anunciar sua remissão no fim do mesmo ano. No entanto, em agosto de 2024, a doença teve uma recidiva, o que exigiu uma nova cirurgia de alta complexidade para o tratamento.

Nas redes sociais, internautas comemoraram a ida da artista e seu processo de recuperação: "Ela é uma mulher de fibra, guerreira e forte!", disparou uma seguidora. "Muito bom ver que ela está bem! Que curta esse momento e se recupere cada vez mais", comentou outra.