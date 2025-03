BBB25: Gracyanne faz revelação sobre casamento com Belo

Gracyanne no quarto enquanto conversa com Dani - (crédito: Reprodução: Globo)

Gracyanne Barbosa fez uma revelação surpreendente sobre seu casamento com Belo durante uma conversa no BBB25. Enquanto se arrumava para a festa do líder Maike, a influenciadora falou sobre sua relação com o cantor. O momento aconteceu no quarto, ao lado de Dani Hypólito, enquanto falava da possibilidade da produção colocar o artista para cantar em alguma festa.

O assunto surgiu quando Gracyanne mencionou Ludmilla e Brunna Gonçalves, que são casadas e Lud cantou na edição de Brunna. “E tocou Ludmilla com a Brunna, né? E elas eram casadas, e eu nem sou mais casada. Quer dizer, sou casada, mas não sou, né? Entendeu?”, disse Gracyanne, deixando no ar dúvidas sobre seu estado civil.

Dani tentou confortá-la, dizendo que tudo acontece por um motivo. “O destino a Deus pertence. Às vezes fazemos percalços que a vida precisava”, refletiu a ginasta. A resposta fez Gracyanne brincar sobre as dificuldades que tem enfrentado.

“Pô, mas precisava ser tanto?”, questionou Gracyanne, rindo da situação. O comentário deixou a conversa mais leve, mas evidenciou que a influenciadora ainda sente o peso da fase difícil em sua vida pessoal.

Dani, por sua vez, reforçou que, com o tempo, tudo fará sentido. “De vez em quando sim, Gra. A gente só vai entender lá na frente”, completou. O momento entre as duas repercutiu nas redes sociais e levantou especulações sobre o status do relacionamento de Gracyanne e Belo.