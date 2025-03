BBB25! Gracyanne Barbosa detona Vitória Strada: "hipócrita"

Durante a festa do líder na última noite, Gracyanne Barbosa não poupou críticas a Vitória Strada. A influenciadora acusou a atriz de ser hipócrita por não admitir que trocou de quarto por proteção no jogo. O comentário gerou burburinho entre os brothers.

Gracyanne afirmou que não ficaria chateada caso Vitória votasse nela, pois não desenvolveram uma amizade. No entanto, destacou que a mudança para o Quarto Anos 50 foi claramente uma estratégia. “Ela foi intencionalmente. Ok, inteligente. Faz parte do jogo”, disse.

Mesmo reconhecendo a jogada como válida, Gracyanne criticou a postura de Vitória ao negar a intenção. Para ela, a atriz deveria assumir sua estratégia ao invés de tentar justificar de outra forma. “Eu só acho hipócrita falar que ela não foi pra um grupo pra ser protegida”, disparou.

Além disso, Gracyanne apontou que Vitória poderia ter evitado votar em Thamiris. “Agora, com 15 pessoas, ela não precisava votar na Thamiris”, argumentou. A declaração pode gerar novos atritos na casa futuramente.

A fala de Gracyanne rapidamente repercutiu entre os confinados e o público. O embate entre ela e Vitória promete render desdobramentos nos próximos dias dentro da casa mais vigiada do Brasil, e é isso que o povo quer.