BBB25: Joselma e Vilma fazem as pazes após atritos

A festa do líder foi o cenário para a reconciliação entre Joselma e Vilma no Big Brother Brasil 25. As duas conversaram sobre os atritos na casa e as estratégias para o jogo, deixando claro que os desentendimentos ficaram para trás.

Durante a conversa, Joselma destacou que não vê rivalidade entre elas: “Da onde que a gente tem embate com essas peste aqui? Todo mundo gosta da gente, é muito difícil.” Vilma, por sua vez, ressaltou que a reta final exigirá decisões difíceis: “Mas agora pra frente vai apertar, tem que votar em alguém.”

As sisters relembraram a confusão do Sincerão, que começou por causa de uma garrafa de café e acabou virando meme. Vilma gargalhou ao lembrar do momento: “Eu fiquei tão pta, porque eu fiquei cacte me esquece! Quando ela me chamou, eu fiquei ‘que que eu te fiz?’”

Guilherme e Maike entraram na brincadeira, relembrando a icônica resposta de Vilma para Joselma: “Olha, dona Joselha, eu não entendi nada, não sei nem o que te responder.” O erro no nome rendeu risadas e virou piada entre os participantes.

No fim, Joselma pediu desculpas e revelou que até levou uma bronca de Guilherme, que aconselhou a sogra a esquecer Vilma. Vilma aceitou a reconciliação com bom humor: “Que bom, eu gosto muito dele", finalizou Vilma.