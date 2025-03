BBB25: Após Renata ganhar o líder, brothers armam nova estratégia

Após a vitória de Renata na Prova do Líder, os brothers do Quarto Anos 50 se reuniram para discutir a nova estratégia. O grupo analisou as possibilidades de indicação ao Paredão e os impactos da escolha da líder. Guilherme explicou que, além do indicado por Renata, o contragolpe ainda estava sob controle deles.

Vini entrou na conversa reforçando a lógica do jogo. “O mais votado da casa é a gente que bota”, comentou, destacando que o grupo poderia influenciar diretamente na formação do Paredão. Aline percebeu o risco e concluiu: “Então vão dois nossos de qualquer jeito”. A tensão aumentou com a possibilidade de perder aliados.

A preocupação do grupo se voltou para as escolhas de Renata. Guilherme pontuou que ela indicaria Aline ou Del, tornando essencial entender as prioridades das duas. “A gente precisa saber as prioridades, porque o resto…”, disse ele, deixando claro que o grupo precisava se preparar.

Aline revelou que já havia sondado os alvos das adversárias, mas reconheceu a imprevisibilidade do jogo. “É uma caixinha de surpresa”, afirmou, destacando que qualquer movimento errado poderia prejudicar o grupo. O momento exigia uma decisão estratégica.

Para evitar surpresas, Guilherme insistiu na necessidade de consenso. Vini foi direto ao sugerir um nome: “Eva mesmo”. Com isso, o grupo parece ter definido seu próximo alvo, mas a dinâmica do jogo pode mudar tudo a qualquer momento.