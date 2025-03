BBB25: João Pedro passa mal e Aline Patriarca ativa modo policial

Como todo bom policial, socorrer uma vítima será sempre a prioridade de um soldado. Apesar de ter sido exonerada do cargo, Aline Patriarca pôde colocar em prática os aprendizados da carreira militar. Na tarde desta quinta-feira (20), João Pedro passou mal e precisou ser carregado pelos brothers.

Na ocasião, a reação de Aline Patriarca em prestar socorro ao adversário chamou bastante a atenção do público. A sister tentou reanimar o irmão gêmeo de João Gabriel após o brother participar de uma extensa prova do Líder.

Após perceber que o rapaz iria desmaiar, Aline, Maike e Vinícius tentaram carregá-lo para o confessionário no colo. Momentos depois, o sertanejo saiu do confessionário e agradeceu os brothers. Na ocasião, o gêmeo deu um abraço na ex-policial.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram a postura da sister. "Aline usando as técnicas que ela adquiriu por ser uma excelente profissional, não fez vergonha". "Gostei da atitude dos adversários! Isso aí vai além do jogo!".

Além dos elogios, internautas acusaram Renata e Eva de rirem do aliado. Entretanto houve quem defendesse as bailarinas. "As bailarinas estavam com ele sim eu estava assistindo no Globo play Renata e Eva deu muita força para o irmão dele que estava chorando no sofá da sala".