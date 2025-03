Aproximção de Sandy com atual sogra causa ciúmes na mãe de Lucas Lima

A relação de Sandy com sua atual sogra, Maria Helena Carone Gomes, tem gerado comentários dentro da família de sua ex-sogra, Lorena Lima, mãe de Lucas Lima. Segundo informações da LeoDias TV, Lorena percebeu diferenças no tratamento e chegou a comparar a proximidade de Sandy com as duas sogras. O incômodo teria surgido ao notar que a cantora parece mais à vontade com a mãe de Pedro Andrade.

Na segunda-feira (17), Sandy esteve com Maria Helena no lançamento do documentário de Milton Nascimento, no Rio de Janeiro. As duas posaram juntas para fotos, algo que a cantora não costumava fazer com Lorena. Além da sogra, Sandy também estava acompanhada da amiga Fernanda Rodrigues, o que reforçou a ideia de que há uma relação mais próxima entre elas.

“A Sandy tá com o médico Pedro Andrade e a mamãe do Pedro foi dar um rolê com a nora. O que chama a atenção é que a cantora não saía com a ex-sogra. Com a mãe do Lucas, ela não tinha esse costume de bater perna, dar um rolê, e parece que rolou uma ciumeira. Bateu aquela coisa: ‘Será que ela não gostava tanto de mim?’”, disse o apresentador durante o programa.

Nas redes sociais, Maria Helena demonstra ter uma relação afetuosa com o filho. Em março do ano passado, ela postou uma foto abraçada com Pedro no Facebook e declarou: “Não existe amor mais forte e incondicional do que aquele que eu sinto por vocês! Ser mãe é o maior presente que Deus me deu! Eu te amo, filho!”. A publicação reforça o vínculo próximo entre mãe e filho.

De acordo com amigos próximos, Pedro Andrade é descrito como uma pessoa tranquila e de fácil convivência. Além disso, ele compartilha com Sandy uma grande paixão pela natureza, o que pode ter fortalecido ainda mais a conexão entre a cantora e sua nova sogra.