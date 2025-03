Thiago Nigro revela que amigo tentou influenciar em seu casamento

Thiago Nigro e Maíra Cardi participaram do PodDelas nesta quinta-feira (20) e revelaram detalhes sobre o relacionamento e as finanças do casal. Durante a conversa, Thiago contou que sua decisão de casar em comunhão total de bens gerou polêmica. Amigos próximos, incluindo um bilionário, tentaram impedi-lo de assinar o acordo. A insistência foi tanta que um empresário chegou a pegar um avião para convencê-lo.

Ao relembrar o episódio, Thiago revelou o desespero do amigo ao saber da decisão. “Cara, onde você tá? Tô pegando um avião pra ir até você agora! Não assina!”, disse ele, tentando alertá-lo. Segundo Nigro, a reação foi intensa, com várias pessoas tentando intervir. Apesar da pressão, ele já estava certo sobre o que queria.

O influenciador contou que sócios e amigos insistiram para que ele reconsiderasse. “Eu disse que não tinha assinado, mas já estava decidido”, explicou. O amigo seguiu pressionando e, sem aceitar a escolha, resolveu viajar para convencê-lo. A resistência enfrentada por Nigro mostrou o impacto da decisão no meio empresarial.

Durante o bate-papo, ele explicou a filosofia do casal sobre patrimônio e sociedade. “A gente é sócio em todos os negócios, nosso patrimônio é um só”, afirmou. Para ele, a divisão de bens não faria sentido em um casamento baseado na união total. “Se o meu corpo é dela e o dela é meu, por que o dinheiro seria diferente?”

A declaração de Nigro gerou debate sobre finanças em casamentos e o conceito de parceria no relacionamento. Enquanto alguns elogiam sua visão de união, outros questionam os riscos envolvidos. O casal, no entanto, demonstra estar alinhado e seguro sobre as escolhas financeiras que fizeram juntos.