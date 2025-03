BBB25! Diego faz revelação sobre pós-saída da Ginástica: "não me orgulho"

Na última noite, Diego abriu o coração com Aline ao relembrar um período difícil após sua saída do esporte. Em conversa com os colegas de confinamento, o brother compartilhou detalhes de sua trajetória e das dificuldades enfrentadas ao deixar a ginástica. A revelação emocionou os participantes.

Durante o bate-papo, Diego confessou que, ao se afastar da carreira esportiva, sentiu a necessidade de aproveitar a vida. No entanto, acabou se perdendo em escolhas que não o orgulham. “Quando eu saí do esporte como atuante, eu queria viver. Aí fui para caminhos que eu não me orgulho”, desabafou.

O atleta revelou que passou por um período de transição e que, ao perceber suas atitudes, teve que se reconectar consigo mesmo. “E quando eu fui vendo, vai num período assim que eu estava muito de transição”, contou. Segundo ele, esse momento foi crucial para refletir sobre sua trajetória e objetivos.

Diego também destacou que entrar no BBB25 sempre foi um sonho, mas que não se sentia merecedor da oportunidade. “Deus vai me dar essa oportunidade, que já era um sonho. Só que eu não me achava merecedor”, revelou, admitindo que demorou a aceitar que realmente poderia estar no programa.

Aos 38 anos, o ex-atleta vê sua participação no reality como um recomeço. “Eu ficava pensando, eu, 38 anos de idade, estar num programa como esse”, disse. Sua história tocou os colegas, que o apoiaram e reconheceram sua evolução ao longo do jogo.