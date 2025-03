BBB25: Enquete atualizada aponta participante com alto índice de rejeição

O BBB25 está afunilando cada vez mais. Após grande repercussão, o 10º Paredão está causando um grande rebuliço entre as torcidas. Aline Patriarca, Diego Hypolito e Maike são os emparedados da semana. Os confinados correm o risco de deixar a casa na próxima terça-feira (25).

De acordo com a Enquete Uol, Aline Patriarca lidera a média de votos, com 52,67% dos votos. Em seguida Maike, com 45,28% da média dos votos. Em terceiro lugar, fora da zona de perigo, vem Diego Hypolito, com 2,05% dos votos.

Confira como cada participante chegou ao tão temido Paredão: Após atender o "Big Fone", Vinícius indicou Maike e Eva para o Paredão. No último domingo (23), dona Joselma ganhou o direito de escolher um dos dois para disputar o voto popular. A sogra de Guilherme optou por Maike.

Na sequência, João Gabriel, o Anjo da semana, livrou o irmão, João Pedro, de encarar a berlinda. Pela líder Renata, Aline caiu direto no 10º Paredão. Pela casa, os dois mais votados foram Vilma e Diego Hypolito, com 7 e 5 votos, respectivamente.

Na disputa do Bate-Volta, dona Vilma levou a melhor e conquistou o direito de permanecer mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.