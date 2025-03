BBB25: Aline e Renata surpreendem e se abraçam após Sincerão

O Sincerão desta segunda-feira (24) abalou os participantes do BBB 25. A dinâmica exigia que eles destruíssem fotos, áudios e objetos pessoais uns dos outros, o que gerou um clima pesado na casa. Após o fim da atividade, todos caíram no choro, tomados pela emoção e pelo desgaste do jogo.

No meio das lágrimas, Aline buscou consolo nos braços de Vilma. A estudante de nutrição deu um beijo no rosto da sister e desabafou: "A gente não é nada", resumindo o impacto da dinâmica. O momento comoveu os espectadores, que acompanharam de perto o sofrimento dos confinados.

Mesmo aqueles que trocaram farpas no jogo deixaram a rivalidade de lado por um instante. Maike e Vinícius, que discutiram durante a dinâmica, se abraçaram e trocaram palavras de carinho no jardim. O clima de tristeza tomou conta da casa, reforçando o peso do confinamento.

O que mais surpreendeu, no entanto, foi a cena de Renata e Aline se abraçando. Rivais declaradas no programa, as duas já haviam protagonizado brigas intensas, mas, diante do impacto emocional do Sincerão, decidiram abaixar as armas e viveram um momento raro de vulnerabilidade.

Aos prantos, Renata e Aline se abraçaram, mostrando que, apesar do jogo, todos ali são humanos. "Ninguém merece isso, não", disse Renata, expressando o sentimento compartilhado pelos brothers naquela noite de fortes emoções.