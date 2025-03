BBB25: Após Sincerão, Aline chora e teme eliminação

A noite foi intensa no BBB25, e Aline não conseguiu segurar a emoção após o Sincerão. Em conversa com Diego, a sister desabafou sobre seus medos na reta final do programa. Chorando, ela admitiu que está preocupada com a possibilidade de ser eliminada.

Ao ver a amiga abalada, Diego tentou tranquilizá-la e demonstrou confiança em sua permanência. “Eu vejo você longe nesse programa. Eu acho que estou bem preocupado com o dia de hoje, como que vai acontecer. Eu não quero sair e acho que está totalmente entre mim e o Maike”, afirmou o brother.

Aline, no entanto, revelou que sente medo do que pode acontecer na votação. “Eu estou com muito medo!”, desabafou. Mesmo sendo considerada uma jogadora forte, a sister teme que suas atitudes recentes possam afetar sua permanência no reality.

Diego aproveitou o momento para ressaltar que vê Aline como uma forte candidata ao prêmio. “Você tem muita chance de ganhar o programa, tá? Muita chance. Você é a cara desse programa!”, garantiu ele, destacando o potencial da aliada no jogo.

Por fim, o ginasta alertou Aline sobre os perigos do excesso no jogo. “Às vezes, quando você não percebe que está aumentando a pauta sobre outras pessoas, pode se perder no meio do caminho. A nossa fúria faz a gente se exceder nas palavras, falar coisas que vamos nos arrepender e não terão volta”, finalizou.