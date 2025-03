Renata e Eva do BBB25 já protagonizaram vídeo clipe de cantor famoso; veja

As talentosas bailarinas do BBB 25 têm um currículo vasto no mundo da dança. Na madrugada desta quinta-feira (27), Renata revelou que já integrou o balé do cantor Jorge Vercillo. Na companhia da amiga inseparável, Eva, as sisters eternizaram a dança em um vídeo clipe do cantor.

O episódio aconteceu em 2012. as bailarinas foram convidadas através de uma companhia de dança para estrelar no projeto de videoclipe da canção "Olhos de Nunca Mais". Após ouvir a música tocando na festa, a antiga dupla, revelou à Vitória Strada que o projeto foi gravado no Theatro José de Alencar.

Apesar de serem boas jogadoras e conquistarem uma torcida considerável, após os embates que teve com Aline e Vinícius, a dupla perdeu um pouco o favoritismo para ganhar o Big Brother Brasil. Após indicar a baiana, o clima ficou tenso na casa entre Renata e Vinícius.

Vale lembrar que Vinícius foi escolhido para ficar Barrado no Baile. Entretanto, o brother concluiu a dinâmica a tempo de voltar para a festa. O retorno para a casa foi triunfal, o baiano foi muito elogiado pelo telespectador.

Momentos depois, Vinícius protagonizou uma torta de climão na festa. Renata havia construído uma coreografia para que todos se apresentassem durante um merchan, no entanto o brother se recusou a dançar e saiu do local para não causar ainda mais conflito.