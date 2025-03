BBB25! Guilherme dispara contra Delma: "incoerente"

Guilherme conversa com aliados no quarto - (crédito: Reprodução: Globo)

O último paredão do BBB25 continua reverberando dentro da casa. Com a eliminação de Aline, os participantes passaram a refletir ainda mais sobre suas estratégias e alianças. Entre as conversas da madrugada, um dos momentos de maior tensão aconteceu entre Guilherme e Delma, que discutiram sobre as decisões da sister no jogo.

Durante um bate-papo no quarto Ano 50, Guilherme e seus aliados analisavam os votos e estratégias da semana. Em determinado momento, o brother acusou Delma de ter sido incoerente ao salvar Eva do paredão e, ao mesmo tempo, indicar Maike para a berlinda. A decisão gerou dúvidas dentro do grupo e um clima de desconfiança.

Guilherme fez questão de expor sua opinião sobre o posicionamento de sua sogra, Delma. "Sabe o que me pega, Del? Eu entendo seu lado, que a senhora foi com o coração, mas o que pega é tudo que a gente fala aqui", iniciou o brother. Ele relembrou que, um dia antes da votação, Delma havia prometido para João Pedro e João Gabriel que não votaria neles.

No entanto, Guilherme destacou que Delma acabou contrariando sua própria fala ao indicar Maike para o paredão. Além disso, apontou outra contradição: no jogo da discórdia, a sister colocou Eva como seu "Meu Mal", mas, pouco tempo depois, a salvou do paredão. Para Guilherme, essas atitudes confundem os aliados e comprometem a confiança no jogo.

O clima entre os participantes segue tenso após a discussão. Enquanto Delma tentou justificar sua escolha com base no sentimento e na intuição, Guilherme defendeu que as palavras dentro do jogo precisam ser sustentadas com coerência. Resta saber se essa troca de farpas pode abalar a aliança entre eles nos próximos dias.