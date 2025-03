Katy Perry já tem data marcada para viagem ao espaço

A queridinha da música pop já tem data marcada para brilhar no espaço sideral. Katy Parry, dona do hit E.T., vai embarcar em uma tripulação totalmente feminina no próximo dia 14 de abril. A aeronave sairá do Texas por volta das 10 horas e 30 minutos.

Katy Perry, no entanto, estará acompanhada de Lauren Sánchez, namorada de Bezos, e mais quatro mulheres. Durante o percurso, a nave irá decolar e o voo será suborbital, que significa que não entrará em órbita. Entretanto, os tripulantes gozarão do prazer de ultrapassar a Linha de Kárma, a 10 km de altitude.

Nas redes sociais a cantora fez questão de anunciar em primeira mão quando será a sua partida para o espaço sideral. "Primeiro, vou lançar para o espaço 14 de abril. Até breve (onde quer que estejas)", escreveu ela com uma foto do projeto "Mission NS-31".

Além de Katy Perry e Lauren Sánchez, estarão presentes na missão da Blue Origin, da empresa de Jeff Bezos: Aisha Bowe, Kerianne Flynn, Gayle King, e Amanda Nguyen. Vale ressaltar que essa será a primeira viagem com uma tripulação totalmente feminino.

Nas redes sociais, o público reagiu à novidade. "Deus protege minha Katy", "Mulher, eu gastei 300 dólares para ir no teu show, tu me volte inteira", "Gente é uma viagem de 11 minutos, coloquei no YouTube para ver. Assim, a gente fica com medo por ela, mas várias outras pessoas já foram. Parece ser bem mais tranquilo do que os foguetes. E ela não vai sair do espaço terrestre, ou seja, não é a mesma viagem tradicional ao espaço."