BBB25: brothers protagonizam treta generalizada após Prova do Anjo; veja

Fogo no parquinho. Na tarde desta sexta-feira (28), os brothers se desentenderam. Tudo começou entre João Pedro e Vitória Strada. Após vencer a Prova do Anjo, o gêmeo entregou o castigo do monstro para a atriz. Durante o bate-boca, Guilherme e companhia entraram na briga.

”Ontem falou mal de mim (...) Eu gosto de falar na cara! Fica lá dentro do quarto que nem uma leoa", comentou João Pedro. "Sim, posso falar na frente de vocês. Posso falar então. Você falou dentro do quarto de mim também, porque eu escutei!”, disparou a artista.

Após entregar o colar do castigo, João Pedro ainda mandou que a artista fosse catar bolinhas. Ainda na área externa, a briga cresceu. Vinícius mandou que João Pedro virasse homem e parasse de enfrentar mulheres. Vitória, por sua vez, mandou a real para o adversário.

”O jogo é um jogo e você pode me colocar. Você me colocou no Paredão, eu nunca te tratei diferente por conta disso! A questão é que, no momento que você foi justificar, você já levantou o tom de voz. E eu falei com educação!”, pontuou.

Por fim, a atriz pontuou para o irmão de João Pedro que a dupla não escuta as pessoas. "Vocês não escutam o que a gente fala. O meu ponto não é... O meu ponto é que não é a educação de vocês. O meu ponto é ele falar que eu estou falando da índole. Se ele tem alguma coisa para questionar, que eu falei mal, que ele venha. Escuta o que eu tô falando, Jesus amado! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!", concluiu.