Otávio Mesquita volta falar sobre acusação de estupro no SBT: 'Preocupado'

Otávio Mesquita usou as redes sociais, nesta sexta-feira (28), para agradecer pelo apoio que tem recebido dos fãs. O artista foi acusado de estupro pelo Ministério Público de São Paulo. Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do "The Noite", afirma que teria sofrido abuso por parte do ator.

O caso aconteceu em 2016, durante a gravação do programa apresentado por Danilo Gentili. Juliana afirmou que foi apalpada nas partes íntimas do seu corpo sem o seu consentimento. Vale ressaltar que a humorista foi dispensada da emissora no ano passado.

"Muito obrigado pelo carinho de todos vocês amigos (as) e da imprensa! Não sei como agradecer. Mas apesar de ser 'agredido' socialmente, fico preocupado quando uma pessoa é manipulada para fazer algo que ela poderá passar por algo triste. Oro a Deus para nada acontecer. Mas talvez eu possa aceitar desculpas pessoais", disse Otávio em seu perfil do Instagram.

Otávio Mesquita se pronuncia pela primeira vez após acusação

Assim que soube da acusação, Otávio veio a público comentar sobre o que aconteceu. "Pessoal, seguinte, sempre venho aqui com felicidade, alto-astral, que vocês conhecem, né? Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste, aliás, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro. Olha que loucura isso", disse.

"Eu demorei para entender tudo do que se tratava, no fim percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili que foi tudo combinado de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, em 2016. Olha isso, o tempo que foi isso, mas enfim", pontuou.

Otávio, então, esclareceu: "Esse programa foi ao ar há quase 10 anos, né? E nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, que alguém falasse: 'Ah, não quero que isso vá para o ar, que essa brincadeira não fosse exibida'. Isso é absurdo. Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada", concluiu.