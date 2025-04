Xuxa revela que ainda dá banho em Sasha e choca a web

Durante sua participação no podcast Wow Cast, Xuxa Meneghel abriu o coração ao falar sobre sua relação com a filha, Sasha, de 26 anos. A apresentadora revelou que ainda toma banho com a filha, algo que, para ela, é um gesto de carinho e conexão. Segundo Xuxa, esse momento é uma forma de manter o vínculo afetivo entre mãe e filha, mesmo com o passar do tempo.

Ela contou que essas ocasiões são cheias de afeto e cumplicidade. “A gente coloca os assuntos em dia, depois dormimos juntas ou tomamos banho juntas. Nessa hora, lavo o corpo dela como se ainda fosse um bebê”, disse Xuxa, emocionada. Em seguida, ela também costuma secar os cabelos da filha, com o mesmo zelo de antes.

Xuxa explicou que, embora Sasha já seja adulta, para ela, sempre será a criança que sonhou ter. “Ela já é uma mulher, mas continua sendo aquele bebê que tanto desejei. Infelizmente, não pude viver tudo o que queria com ela na infância”, revelou. A apresentadora demonstrou que tenta resgatar parte dessa maternidade perdida nesses momentos íntimos.

O relato, claro, deu o que falar nas redes sociais. Muitos reagiram com surpresa: “Gente, imagina sua mãe te dando banho aos 26 anos! Que loucura!”, comentou uma seguidora. Já outros internautas saíram em defesa de Xuxa, alegando que não há nada de errado em um gesto de cuidado entre mãe e filha adultas.

Apesar das críticas e dos elogios, o episódio mostra o quanto o vínculo materno pode ultrapassar as barreiras do tempo e das convenções. Para Xuxa, o importante é manter viva a conexão com Sasha — do jeitinho que as duas sabem e escolhem. Afinal, cada família tem sua maneira única de demonstrar amor.