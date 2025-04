BBB25: Enquetes mostram disputa acirrada e eliminação surpreendente

Mais um eliminado deixou a disputa no BBB25! Na noite da última segunda-feira (15), foi a vez de Dona Delma se despedir da casa mais vigiada do Brasil. A saída da sister emocionou os colegas de confinamento, mas o jogo não para. Logo após o anúncio, uma nova formação de paredão agitou os ânimos dos participantes.

Desta vez, quem está na berlinda é Diego, Renata e Vitória. O trio enfrenta a tensão da eliminação e, como sempre, as enquetes já começaram a movimentar a web. O público, que acompanha cada passo dos brothers, já está votando com força total. E os números das parciais indicam uma disputa acirrada.

De acordo com as enquetes mais recentes, Diego Hypolito lidera a rejeição, com 51,3% dos votos. Logo atrás vem Renata, com 46%, protagonizando uma das votações mais apertadas da temporada. Vitória Strada aparece com uma porcentagem mínima, apenas 2,7%, mostrando que está praticamente salva.

A reta final do programa vai se desenhando com emoção. Cada eliminação muda o rumo do jogo e deixa os participantes ainda mais atentos às alianças e estratégias. O público, por sua vez, está cada vez mais engajado e atento aos mínimos detalhes. O que se comenta nas redes pode definir quem fica e quem sai.

Agora, é esperar o resultado oficial e ver quem dará adeus ao prêmio milionário. O paredão promete fortes emoções e, como sempre, muitas surpresas. Até lá, o clima de tensão domina a casa e os últimos confinados se preparam para a final.