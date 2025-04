BBB25: Brothers tomam atitude após crise de ansiedade de Diego

Após a formação do paredão no BBB25, Diego Hypólito sofreu uma crise de ansiedade ao vivo, deixando os colegas de confinamento em alerta. A situação ocorreu logo após o fim do programa, e todos os participantes correram até a despensa para ampará-lo. O atleta, visivelmente abalado, tentou se recompor com o apoio do grupo. A cena comoveu o público e gerou muita repercussão nas redes.

Enquanto era acolhido, Diego desabafou sobre o constrangimento que sentiu diante das câmeras. “Eu fico super feliz de ter conseguido superar meu medo. Não é isso que fica na minha cabeça. O que fica na minha cabeça é que todo mundo que tava assistindo ao programa ao vivo me viu tendo um ataque”, afirmou, com a voz embargada.

João Pedro tentou tranquilizar o brother e questionou: “E o que tem que ter a ver isso?”. A fala serviu para tentar minimizar o peso que Diego estava colocando sobre si mesmo. A intenção foi lembrá-lo de que o público costuma entender esse tipo de situação e que sua vulnerabilidade não diminui sua força no jogo.

Vitória Strada também fez questão de mostrar seu apoio ao colega, reforçando sua trajetória. “Todo mundo que acompanha o programa sabe que você tem crise de ansiedade. Isso não mudou sua trajetória e o quanto você é forte”, declarou. A sister ainda destacou o quanto ele tem se mostrado corajoso ao se expor com tanta verdade.

A crise de Diego gerou empatia dentro e fora da casa. Muitos internautas elogiaram a maneira como os brothers lidaram com a situação, e outros reforçaram a importância de se falar sobre saúde mental. Mesmo em meio à pressão do jogo, o carinho entre os confinados fez a diferença em um momento delicado.